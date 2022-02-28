Tesla планирует построить второй завод в Китае

Компания Tesla, у которой уже есть предприятие в Китае, планирует построить в этой стране второй завод. По данным агентства Reuters, новое предприятие будет построено рядом с заводом Gigafactory 3, который расположен в Шанхае. На первом этапе Tesla намерена удвоить производственную мощность (до 1 млн машин в год), а долгосрочный план предусматривает увеличение объема выпуска в КНР до 2 млн электромобилей ежегодно. По данным китайских СМИ, в это расширение Tesla вложит примерно 1,2 млрд юаней (190 млн долларов), но сроки строительства второго предприятия пока не обозначены.

Напомним, завод Gigafactory 3, который выпускает электромобили с конца 2019 года, – это не только первое предприятие «Теслы» за пределами США, но еще и первая в китайском автопроме фабрика, которая полностью принадлежит зарубежной компании, пишет издание «Авторевю». Завод уже близок к выходу на плановую мощность в 500 тыс. электромобилей ежегодно: в прошлом году здесь выпущено 484 тыс. машин (Model 3 и Model Y), из которых около 160 тысяч ушли на экспорт (в основном в Германию и Японию).

Между тем, в ближайшие месяцы Tesla официально запустит сразу два новых автозавода — в Техасе и Германии. Они уже полностью готовы к массовому выпуску электромобилей, но не прошли необходимую аккредитацию.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года американский производитель электромобилей Tesla поставил на рынок рекордные 936172 машины, что в два раза превышает показатель годичной давности. В частности, Tesla реализовала 911208 электромобилей Model 3 и Y – это вдвое больше, чем за 2020 год. Поставки Model S и X в то же время упали в 2,2 раза и составили 24964 единиц. Производство электромобилей Tesla по итогам 2021-го увеличилось в 1,8 раза до 930422 машин. Больше всего Tesla выпустила электромобилей Model 3 и Y – 906032 штуки, а Model S и X – 24390 автомобилей. Таким образом, американской компании удалось значительно увеличить присутствие на рынке, несмотря на дефицит и проблемы в глобальных цепочках поставок полупроводниковых компонентов, которые оказали негативный эффект на других автопроизводителей. Собственные разработки ПО помогли Tesla гораздо лучше адаптироваться к нехватке чипов, чем ее конкуренты. Вместе с тем Tesla ожидает достичь роста показателя продаж в среднем на 50% в год в рамках многолетнего прогноза. Компания при этом уточнила, что несколько кварталов заводы работали с более низкой мощностью, и основной причиной тому были перебои в цепочках поставок, что, как ожидает Tesla, продолжится и в наступившем году.

В связи с этим ранее Tesla в очередной раз отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck, изначально намеченный на конец 2021 года. Ожидается, что теперь он поступит в продажу не ранее 2023 года. Кроме того, на 2023 год Tesla отложила выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. По словам главы Tesla Илона Маска, причиной сдвига сроков стала нехватка электронных компонентов, с которой столкнулись практически все автопроизводители. В то же время Tesla приостановила разработку самого бюджетного электрокара в линейке, чья стоимость должна была составить порядка 25 тыс. долларов. Однако о закрытии проекта, как заверил Илон Маск, речь не идет. Как сообщалось ранее, это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота.

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Фото: Tesla