Российские автозаводы продолжают работать в штатном режиме

Российские заводы Hyundai, Nissan и Toyota, «ПСМА Рус», а также Ульяновский автозавод работают в штатном режиме. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятий.

«В настоящий момент производство УАЗ работает в штатном режиме, отгрузки осуществляются в полном объеме в соответствии с планом. Поставки комплектующих обеспечиваются вовремя с сохранением рисков, связанных с глобальным дефицитом полупроводников. Речь о временных приостановках производства не идет», – рассказали, в частности, в пресс-службе «Соллерс».

На других российских автозаводах информацию о графике работы на момент подготовки материала не предоставили.

Напомним, московский завод Renault временно приостановил производство с 28 февраля по 5 марта в связи с некоторыми перебоями в поставке комплектующих. Кроме того, из-за продолжающейся нехватки электронных компонентов АВТОВАЗ начал рабочую неделю с простоя всех сборочных линий на основной площадке в Тольятти. Планируется, что завтра, 1 марта, их работа возобновится в полном объеме.

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