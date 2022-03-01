Renault в 2021 году поставила на экспорт 8,7 тыс. автомобилей российского производства

Компания Renault в 2021 году поставила в страны СНГ 8,7 тыс. автомобилей российского производства. При этом второе полугодие ознаменовалось ростом продаж на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Стоит отметить, что с апреля начался экспорт в страны ближнего зарубежья кроссовера Renault Duster нового поколения.

Кроме того, в июле 2021-го компания Renault Россия начала серийное производство кроссоверов Arkana, Kaptur и Duster на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. Также бренд Renault впервые вышел на рынок Узбекистана, в октябре организовав локальное производство этих же моделей на новом предприятии ADM-Jizzakh.

На данный момент Renault экспортирует весь производимый в России модельный ряд: седан Logan, хэтчбек Sandero, кроссоверы Duster и Kaptur, а также купе-кроссовер Renault Arkana.

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Фото: Renault