Продажи автомобилей с пробегом официальными дилерами в 2021 году снизились на 4%

Официальные дилеры в России по итогам 2021 года реализовали 766,5 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 4% меньше, чем в 2020 году (797,3 тыс. шт.). Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам мониторинга работы дилерских сетей, представленных в нашей стране.

Доля официальных дилеров от всего вторичного рынка за год снизилась с 14,5% до 12,9%. Во многом это связано с тем, что рынок подержанных легковых машин в 2021 году вырос на 8%, в то время как их продажи через «официалов» упали.

Таким образом, примерно каждый восьмой автомобиль с пробегом в минувшем году был реализован через дилерские сети. Это практически соответствует уровню 2019 года – тогда на долю дилеров на «вторичке» приходилось 13%. Но при этом их продажи были ниже (699,9 тыс. шт.), чем сейчас.

О ситуации на вторичном рынке, в том числе о продажах автомобилей с пробегом официальными дилерами, поведали наши эксперты в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2022». Полная видеозапись этого мероприятия доступна на канале Автостат ТВ.

Фото: АВТОСТАТ