Выпуск легковых автомобилей в январе 2022 года увеличился на 2%

По данным Росстата, в январе с российских конвейеров сошло 95,1 тыс. легковых автомобилей, что на 1,7% выше показателя годичной давности. Стоит отметить, что завод Haval в Тульской области в прошлом месяце начал производство обновленных кроссоверов Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года. Кроме того, с конвейера предприятия «LADA Ижевск» сошел 650-тысячный автомобиль LADA Vesta с момента начала производства этой модели в сентябре 2015 года.

Выпуск грузовых автомобилей в прошлом месяце составил 8,6 тыс. единиц – это на 54,4% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ, который в этом году отказался от традиционного корпоративного отпуска в январе из-за роста заказов, по итогам первого месяца 2022-го увеличил производство на 85%, выпустив 3406 грузовых автомобилей.

Какие автомобили могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Haval