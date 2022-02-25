АВТОВАЗ полностью приостановит производство 28 февраля

АВТОВАЗ предстоящую рабочую неделю начнет с простоя всех сборочных линий на основной площадке в Тольятти. По данным паблика Avtograd news, пока речь идет об остановке производства на один день 28 февраля, однако работа линий 3 и 4 марта также находится под вопросом. Сказывается прерывание логистических цепочек в свете последних событий. На АВТОВАЗе эту информацию официально не комментируют.

Как заявил в недавнем интервью изданию Financial Times генеральный директор Renault Group Лука де Мео, заводы компании в России могут столкнуться с проблемами в поставках комплектующих из-за ситуации вокруг Украины. Так, для производственных площадок АВТОВАЗа импортные комплектующие составляют около 20%, а для московского завода Renault этот показатель близок к 40%. Так, московский завод Renault временно приостановит производство с 28 февраля по 5 марта в связи с некоторыми перебоями в поставке комплектующих. В свою очередь, президент АВТОВАЗа Николя Мор ранее сообщал, что компания изучает тему альтернативных поставщиков на фоне санкционных рисков.

Фото: АВТОВАЗ