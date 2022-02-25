Московский завод Renault временно приостановит производство | АВТОСТАТ

Московский завод Renault временно приостановит производство

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Московский завод Renault временно приостановит производство

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Московский завод Renault временно приостановит производство с 28 февраля по 5 марта в связи с некоторыми перебоями в поставке комплектующих. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Renault Россия.

«Перебои, прежде всего, связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов. Renault является лидером локализации среди иностранных производителей, имея более 2000 баллов. Тем не менее, есть некоторые комплектующие, которые поставляются из других стран. Мы работаем над поиском решения для скорейшего возобновления производства», – заявили в пресс-службе Renault Россия.

Напомним, в настоящее время на московском заводе Renault выпускаются кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также купе-кроссовер Renault Arkana.

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Renault

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоавтомобильные компонентыпоставщикипростоисбой поставокдефицитrenault

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