АВТОВАЗ выставил на продажу Опытно-промышленное производство

АВТОВАЗ выставил на продажу свое бывшее Опытно-промышленное производство (ОПП), которое занималось изготовлением прототипов перспективных автомобилей и выпуском мелкосерийных моделей. Сколько автогигант просит за ОПП – неизвестно, предложения рассылаются напрямую потенциальным покупателям, сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль».

Напомним, ОПП АВТОВАЗа выпускало автомобили в 1993 – 2015 гг., с тех пор находится в законсервированном состоянии из-за нерентабельности. Подразделение представляло собой предприятие полного цикла, в его состав входили цеха штамповки панелей, сварки и окраски кузовов, а также сборочный конвейер. К настоящему моменту все оборудование демонтировано, кроме окрасочного комплекса – он законсервирован.

В ОПП АВТОВАЗа в разные годы выпускали удлиненные «Нивы» ВАЗ-2129 и ВАЗ-2131, минивэны ВАЗ-2120 «Надежда», трехдверные хэтчбеки ВАЗ-21123 и LADA Priora Coupe, спортивные LADA Kalina Sport и некоторые другие модели. Напомним, у АВТОВАЗа в Тольятти есть еще один законсервированный завод – это «ЛАДА Запад Тольятти» (бывший GM-АВТОВАЗ). Летом 2021 года производство внедорожника LADA Niva Travel было перенесено на линию Niva Legend на основной площадке АВТОВАЗа в Тольятти.

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Фото: телеграм-канал «Русский автомобиль»