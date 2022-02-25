АВТОВАЗ в 2021 году получил рекордную за последние 10 лет прибыль по РСБУ

Чистая прибыль АО «АВТОВАЗ» по итогам 2021 года составила 1,497 млрд рублей против прибыли 741,656 млн рублей годом ранее, следует из отчетности компании по РСБУ. Таким образом, прибыль автопроизводителя стала самой крупной с 2011 года, когда была на уровне 3,1 млрд рублей, пишет агентство «Интерфакс».

Выручка АВТОВАЗа по РСБУ за 2021 году подскочила на 17,3%, до 301,235 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 17,1%, до 276,087 млрд рублей. Валовая прибыль составила 25,147 млрд рублей против 20,995 млрд рублей в 2020 году.

Коммерческие расходы АВТОВАЗа подросли на 3,2%, до 8,358 млрд рублей, управленческие расходы – на 7,2%, до 6,59 млрд рублей. Прибыль от продаж взлетела на 51,2%, до 10,2 млрд рублей.

Краткосрочные обязательства компании за 2021 года снизились на 2,5%, до 83,9 млрд рублей. В частности, показатель краткосрочных заемных средств упал на 86,4%, до 1,163 млрд рублей, кредиторская задолженность выросла на 6,2%, до 75,832 млрд рублей. Долгосрочные обязательства компании сократились до 119,044 млрд рублей (+46,3%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 350714 автомобилей LADA, что на 2% выше показателя годичной давности. В результате рыночная доля марки LADA составила 21% против 21,5% годом ранее, согласно данным АЕБ. В 2021 году в России было открыто 7 новых дилерских центров LADA. Дилерская сеть АВТОВАЗа остается самой крупной в стране и насчитывает 304 автосалона. Кроме того, в прошлом году было поставлено на экспорт 35,8 тыс. автомобилей LADA – на 9,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Как отмечается, отгрузки выросли, несмотря на кризисные явления на экспортных рынках.

Владельцем 100% АВТОВАЗа до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., госкорпорации «Ростех» (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акций АВТОВАЗа в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО «Лада Авто Холдинг», доли в котором у акционеров не изменились.

Полный список дилеров LADA (и не только) – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ