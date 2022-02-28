Итальянский авторынок в январе 2022 года упал на 20%

Автомобильный рынок Италии в январе сократился на 19,7% и составил 107814 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательный результат обусловлен продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, который, как ожидают в ANFIA, может быть ликвидирован не ранее 2023 года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой популярной в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в прошлом месяце реализовал 16024 машины (-20,8%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 29,7% и составили 7859 единиц. На третьей строчке идет Toyota с показателем 7575 реализованных автомобилей (-11,7%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Dacia (7082 шт., +42,6%) и Peugeot (6639 шт., -27,9%).

Автомобили этих и дргуих марок можно найти и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: AutoWP.ru