Volkswagen в январе 2022 года снизил продажи в России на 24%

Российские дилеры Volkswagen в январе реализовали 4317 автомобилей – на 24% меньше, чем годом ранее. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,7% против 5,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается лифтбек Polo – на этой модели в прошлом месяце остановил свой выбор 2161 покупатель (-34%). На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 1238 реализованных автомобилей (-37%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen готовит специальные версии моделей Touareg и Taos, которые должны выйти на российский рынок в 2022 году.

Полный список дилеров Volkswagen (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Volkswagen