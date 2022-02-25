Эксперты предрекли кризис мирового автопрома из-за ситуации с Украиной

Последствия новых санкций против российской экономики, которые введут на фоне военной операции на Украине, могут оказать существенное негативное влияние на весь мировой автопром.

Как пишет портал Autonews.ru со ссылкой на материал NBC News, Россия – крупнейший мировой поставщик сразу нескольких важных металлов, в том числе никеля и палладия, которые широко используют в автомобильной индустрии. К примеру, никель необходим для изготовления литий-ионных батарей для электромобилей, а палладий применяют в каталитических нейтрализаторах, которые устанавливают на бензиновые и дизельные моторы.

«Если президент России Владимир Путин введет ответные санкции против Запада и ограничит поставки палладия, то автопроизводителям придется искать альтернативных поставщиков. В противном случае они не смогут выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания», – пояснил главный автомобильный аналитик компании Guidehouse Insights Сэм Абуэльсамид.

Значительное количество палладия производят также ЮАР и Зимбабве, однако цены на металл в последнее время непрерывно растут. К примеру, в середине декабря 2021 года одна унция палладия стоила 1,6 тыс. долларов, однако в среду, 23 февраля, «еще до пересечения российскими войсками границы Украины», они выросли до 2,4 тыс. долларов за унцию. Подорожание металла может напрямую воздействовать на стоимость новых автомобилей в США, которые могут прибавить в цене в среднем 200 долларов.

Что касается никеля, то его дефицит поставит под угрозу планы правительства США по полному отказу от бензиновых машин и их замене электрокарами к 2035 году. Кроме того, NBC News пишет, что у России значительная производственная база, включая заводы зарубежных компаний: Volkswagen, Toyota и Stellantis. Они могут столкнуться со значительными трудностями в производстве, поскольку около четверти (25%) всех комплектующих приходит из-за рубежа.

Как считает руководитель аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, падение курса рубля и возможные санкции из-за военной операции на Украине могут иметь серьезные последствия для российского авторынка. Эксперт предположил, что помимо резкого скачка цен на новые машины, не исключен также уход некоторых международных автомобильных концернов. Если это произойдет, то российский авторынок продолжит свое перераспределение в сторону Южной Кореи и Китая. При этом представители нескольких крупных компаний в анонимном разговоре с Autonews.ru заявили, что о полном уходе с рынка говорить пока рано. На данный момент главная задача заключается в том, чтобы удержать от резкого скачка цены на продукцию.

Узанть актуальную стоимость автомобиля на рынке можно за 1 минуту – при помощи калькулятора «Оценить авто».