Цены на автомобили могут взлететь на 20% из-за девальвации и проблем с логистикой

Автопроизводители, которые приостанавливают отгрузки машин российским дилерам, готовятся к пересмотру цен из-за девальвации рубля на фоне обострения политической ситуации. По оценкам экспертов, цены в ближайшее время вырастут примерно на 20%, и это затронет значительную часть рынка, пишет газета «Коммерсант». Как говорят источники в отрасли, курс доллара на случай войны закладывался 100 рублей за доллар. Кроме того, из-за будущих санкционных ограничений у западных импортеров будут проблемы с логистикой при поставках машин и комплектующих.

Ситуация пока сложно предсказуемая, говорит глава Fresh Auto Денис Мигаль. «Стабильности цен точно в ближайшее время не будет, остается открытым вопрос и с доступностью: как пополнять склады», – говорит он. По словам господина Мигаля, «есть неподтвержденная информация о том, что банки будут корректировать ставки по потребительским и автокредитам».

Согласно оценкам аналитического агентства «АВТОСТАТ», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 2021 года выросла на 18%, практически достигнув отметки в 2 млн рублей. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что столь резкий скачок показателя средневзвешенной цены в последний раз был в 2015 году, когда она выросла на 20%. В последующие пять лет (2016 – 2020 гг.) ее рост всегда был менее 10%.

Помимо инфляционной составляющей, рост цен на новые автомобили в 2021 году был вызван нехваткой новых машин у дилеров, которая обусловлена глобальным дефицитом электронных компонентов, и высоким спросом со стороны потенциальных покупателей. Иными словами, автопроизводители корректировали свои программы, и дилерам поступало автомобилей меньше, чем реально они могли бы продать. Это создало дополнительные предпосылки для роста цен.

Сколько теряют в цене автомобили? Подробно об этом можно узнать здесь.