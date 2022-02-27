Испанский авторынок начал 2022 год с небольшого роста

Испанский авторынок в январе увеличился на 1% и составил 42377 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), нынешний результат оказался вдвое ниже потенциального объема продаж, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, который, как ожидают в ANFAC, в течение 2022 года будет постепенно сокращаться. В связи с этим в ассоциации прогнозируют по итогам нынешнего года продажи в диапазоне 900 – 970 тыс. машин, в зависимости от развития ситуации.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой популярной в Испании автомобильной маркой в прошлом месяце стала Toyota, реализовавшая 5377 автомобилей (+52,3%). На втором месте идет Peugeot, чей результат составил 3668 машин (+1%). Третью строчку занимает Kia, которая увеличила продажи в 2 раза до 3587 единиц. Замыкают пятерку лидеров на этот раз Volkswagen (2897 шт., +61,2%) и Hyundai (2742 шт., +26,2%).

Автомобили этих и дргуих марок можно найти и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: AutoWP.ru