УАЗ в январе 2022 года увеличил продажи в России на 2%

Ульяновский автозавод в январе реализовал 1325 автомобилей, что на 2% выше показателя годичной давности. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 1,4%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором в прошлом месяце остановили свой выбор 488 покупателей (+26%). Среди легких коммерческих автомобилей УАЗ по-прежнему лидирует семейство УАЗ СГР с показателем 498 реализованных машин (-21%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 158 экземпляров, что на 14% лучше результата годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале Ульяновский автозавод начал поставку клиентам специализированных фургонов на базе УАЗ «Профи» c двухрядной пятиместной кабиной.

Насколько выгодно владеть автомобилем УАЗ (и не только), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: УАЗ