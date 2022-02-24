Импортеры начали отказываться от поставок автомобилей в Россию, которая утром 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. В частности, немецкая марка Audi со вчерашнего дня остановила отгрузки машин в адрес дилеров, пишет газета «Ведомости». Как следует из сообщения автопроизводителя, о возобновлении отгрузок и ценовых условиях Audi собирается проинформировать клиентов дополнительно.

Сообщения схожего содержания ожидаются также от Volkswagen, его подразделения «Volkswagen коммерческие автомобили», марок Skoda, Porsche и Jaguar Land Rover, говорят источники в отрасли. Вместе с тем продажи и выдача автомобилей в дилерских центрах «Рольфа» и «Автомира» проходят штатно, сообщили представители компаний.

По оценкам экспертов, российский авторынок в 2022 году может недосчитаться около 40 тыс. машин. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2022 года в России будет продано 1 млн 722 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 3,3% по сравнению с прошлым годом. Стоит также отметить, что в 2021 году жители нашей страны приобрели 271 тыс. новых легковых автомобилей, произведенных за пределами России. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это составляет 18% от общего объема российского рынка.

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