Глава АВТОВАЗа пообещал избежать дефицита новых LADA Vesta

АВТОВАЗ продолжает испытывать существенные проблемы с производством автомобилей из-за глобального дефицита полупроводников. При этом нехватка компонентов не должна сказаться на объемах выпуска обновленной LADA Vesta. Об этом порталу Autonews.ru заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор.

«Проблема с полупроводниками остается очень острой, однако мы подбираем альтернативных поставщиков. При этом LADA Vesta – наша главная модель, поэтому мы приложим все усилия, чтобы избежать проблем с ее производством и поставками. Мы будем стараться производить те объемы, которые необходимы рынку», – подчеркнул Николя Мор.

По его словам, инвестиции в проект обновленной LADA Vesta составили около 7 млрд рублей, в рестайлинговой модели использовано около 600 новых деталей и компонентов. Стоимость обновленной LADA Vesta в базовой комплектации будет меньше 1 млн рублей, заверил глава АВТОВАЗа. В настоящее время цены на дорестайлинговый седан LADA Vesta начинаются от 862,9 тыс. рублей.

Напомним, серийное производство обновленной LADA Vesta стартовало на заводе «LADA Ижевск» 22 февраля. Что касается внешних изменений модели, в передний бампер интегрирована изящная дуга, отходящая от корпуса блок-фары и отделенная серебристым молдингом. Сам бампер обладает более развитым рельефом, который особенно выразителен благодаря новой форме Икс-образных молдингов. У нового автомобиля – полностью светодиодная оптика: фары, противотуманные огни, задние фонари. Дизайн решетки радиатора рестайлинговой LADA Vesta отличается в зависимости от версии автомобиля. В стандартных версиях ее пересекает два хромированных молдинга, которые повышают динамичность облика и визуально расширяют автомобиль. У Cross-версий фальшрадиторная решетка имеет крупноячеистый рисунок, соответствующий внедорожному характеру автомобиля. Также увеличен логотип LADA. Задний бампер выполнен в спортивном дизайне, что подчеркивают два декоративных раструба выхлопной системы. Новая крышка багажника в своей вертикальной части имеет две новых выштамповки, которые визуально удлиняют автомобиль. Для рестайлинговой LADA Vesta предусмотрен новый дизайн 16-ти и 17-дюймовых колесных дисков, представляющий собой комбинацию черного лака и алмазной шлифовки.

Среди систем безопасности рестайлинговой LADA Vesta, стоит отметить дополнительные датчики на обоих бамперах, являющиеся частью системы безопасной парковки и системы контроля слепых зон в движении.

Как и прежде, моторная гамма LADA Vesta представлена 1,6-литровым двигателем АВТОВАЗа мощностью 106 л.с., а также агрегатом Renault такого же объема, выдающим 113 л.с. Трансмиссии – 5-ступенчатая «механика» или вариатор японской фирмы Jatco. Для «высоких» вариантов Cross также будет предусмотрен 1,8-литровый 122-сильный мотор, действующий с механической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года LADA Vesta стала самой продаваемой моделью в России – реализация вазовского флагмана увеличилась на 6% и составила 113698 автомобилей, почти половина из которых пришлась на модификации с типом кузова SW (54597 шт.). Стоит также отметить, что продажи битопливных седанов LADA Vesta CNG увеличились на 65% и составили 2919 единиц.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОВАЗ