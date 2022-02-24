АВТОВАЗ ищет альтернативных поставщиков на случай новых санкций

АВТОВАЗ изучает тему альтернативных поставщиков на фоне санкционных рисков, сообщил сегодня президент компании Николя Мор. На вопрос о том, есть ли у АВТОВАЗа американские поставщики, он ответил, что «только если смотреть на субпоставщиков очень-очень глубокого уровня». Николя Мор также подтвердил намерение АВТОВАЗа полностью выполнять взятые компанией обязательства в рамках заключенного специнвестконтракта (СПИК), пишет агентство «Финмаркет».

«В то же время глава АВТОВАЗа заявил, что ухудшение геополитической ситуации может привести к росту спроса на национальные товары, включая автомобили LADA. Мы можем увидеть рост национальной гордости, которая сподвигнет рост потребления национальных продуктов. В этом случае LADA окажется самым русским продуктом – у нее самый высокий уровень локализации среди всех автопроизводителей», – отметил Николя Мор, отвечая на вопрос «РБК» о реакции покупателей на признание ДНР и ЛНР.

Между тем, генеральный директор Renault Group в недавнем интервью изданию Financial Times заявил, что заводы компании в России могут столкнуться с проблемами в поставках комплектующих из-за ситуации вокруг Украины. Так, для производственных площадок АВТОВАЗа импортные комплектующие составляют около 20%, а для московского завода Renault этот показатель близок к 40%. В свою очередь, глава Renault Group, что компания «проводит исследования в качестве превентивной меры», чтобы оценить, откуда она еще может получать компоненты для своих заводов в России.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с апреля прошлого года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Как сообщал ранее вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко, компания нашла альтернативных поставщиков электронных компонентов, и в настоящее время с ними проводится комплекс мероприятий необходимых для заключения долгосрочных договоров. В течение двух месяцев ожидается начало поставок, что позволит концерну выйти на стабильный уровень производства товарных автомобилей. По неофициальным данным, бесперебойный ритм производства на всех сборочных линиях АВТОВАЗа может быть восстановлен уже в мае нынешнего года. Более того, завод не исключает и введения в этом месяце субботних смен на своих конвейерах. Об этих ожиданиях АВТОВАЗ уже предупредил своих партнеров-производителей автокомпонентов.

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Фото: АВТОВАЗ