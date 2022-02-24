Chery выпустила новую версию Tiggo 8, посвященную Сибири

Компания Chery начала продажи в Китае новой версии кроссовера Tiggo 8, посвященной Сибири. Она называется Siberia Edition и ориентирована на жителей холодных регионов, а ее главное отличие – «теплые» опции. Покупателю не придется доплачивать за обогрев руля и передних кресел, подогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей и наружных зеркал.

Как пишет портал Motor.ru, и в России, и в Китае Chery параллельно продает Tiggo 8 и его продвинутую версию Tiggo 8 Plus, так что привлекать интерес к более доступной версии приходится, выпуская особые модификации и расширяя набор опций.

Пока пакет Siberia Edition доступен за 2900 юаней (37 тыс. рублей) для Chery Tiggo 8 со 156-сильным турбомотором объемом 1,5 литра и 6-ступенчатой «механикой», который в базе стоит 95,8 тыс. юаней (1,23 млн руб.). Самая дорогая «восьмерка» из линейки Siberia Edition обойдется в 118,8 тыс. юаней (1,53 млн руб.): у неё сохранится тот же двигатель, но на смену ручной коробке передач придет преселективный 6-скоростной «робот», а комплектация станет богаче. Передний привод безальтернативен. На «сибирские» кроссоверы распространяется пожизненная гарантия Chery на моторы.

В России необходимости в пакетах а-ля Siberia Edition нет, ведь у нас все возможные опции доступны по умолчанию. В настоящее время обновленный Chery Tiggo 8 предлагается на российском рынке в единственной комплектации Prestige стоимостью 1 млн 999 тыс. рублей. В нее входят легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, полностью светодиодная оптика, датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home), кожаный салон с электрорегулировками передних сидений, полный «зимний» пакет, система кругового обзора 360° в сочетании с передними и задними датчиками парковки, круиз-контроль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка интерьера, шесть подушек безопасности, электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold, дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ в салон, электропривод складывания зеркал и электропривод задней двери с функцией бесконтактного открывания, панорамную крышу и др.

В кроссовере Tiggo 8 установлена система курсовой устойчивости последнего поколения ESP версии 9.3 от Bosch, которая включает в себя функции безопасности и помощи водителю, такие как антиблокировочная система тормозов (ABS), помощник при экстренном торможении (HBA), система контроля крутящего момента (DTC), система снижения вероятности опрокидывания (RMF), электронный регулятор тормозных сил (EBD), антипробуксовочная система (TCS), система помощи при старте в гору (HHC) и система помощи при спуске с горы (HDC).

Автомобиль оснащается бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра (147 л.c.) и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6. Разгон кроссовера до 100 км/ч занимает 9,8 сек.

Напоменим, недавно российские дилеры Chery начали продажи обновленного семиместного кроссовера Tiggo 8. У новинки изменен дизайн решетки радиатора, выполненный в виде пунктирных объемных линий, а форма светодиодных ходовых огней исполнена в виде четырех параллелограммов. В оснащение семиместного кроссовера добавлена панорамная крыша, многоцветная атмосферная подсветка и электрорегулировка для пассажирского переднего сиденья в четырех направлениях. Модель доступна в шести однотонных цветовых вариантах: черный, белый, красный, синий, серый и серебристый.

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Autohome.com.cn