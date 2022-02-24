КАМАЗ начал производство новых карьерных самосвалов

КАМАЗ выпустил первую партию карьерных самосвалов КАМАЗ-65951, которые готовятся к отправке потребителю. Старт серийного производства новинок намечен на июнь, сообщает пресс-служба автопроизводителя. До конца года на предприятии планируется собрать 185 автомобилей КАМАЗ-65951, а всего самосвалов поколения К5 – более 300.

Самосвал нового поколения КАМАЗ-65951 – представитель тяжелого семейства четырехосных грузовиков полной массой 50 тонн, предназначенный для перевозки различных сыпучих грузов, работы в карьерах и на стройках. В отличие от своего предшественника КАМАЗ-65801, новые самосвалы поколения К5 оснащаются двигателями КАМАЗ-910 экологического класса «Евро-5» мощностью 450 л.с., перфорированной рамой, аккумуляторными батареями повышенной мощности, оригинальным воздушным фильтром и трехсекционным металлическим бампером.

Между тем, несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. Тем не менее, объемы производства автомобилей К3 значительно сократятся. А вот автомобили поколения К4 будут сняты с конвейера уже к 2023 году. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 и т.д.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2022-го КАМАЗ начал продажи нового среднетоннажного семейства грузовиков «Компас». Новый проект КАМАЗа стартует с двух моделей: «Компас-9» полной массой 9,5 тонны и «Компас-12» – 11,99 тонны. Это машины развозного класса, предназначены для работы в городе и пригороде, могут применяться в междугородних перевозках. Во втором полугодии 2022 года «КАМАЗ» планирует вывести на рынок более компактную и легкую модель «Компас-5» полной массой 5,5 тонны.

Напомним, в 2022 году КАМАЗ намерен увеличить производство и продажи автомобилей примерно на 2,3% в годовом выражении, до 45 тысяч штук, в том числе 6 тыс. машин планируется поставить на экспорт.

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Фото: КАМАЗ