В России представлен электрогрузовик EVM Pro

Петербургская компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» представила в Москве электрический грузовик EVM Pro.

Как сообщает агентство «ТАСС», автомобиль создан в сотрудничестве с Ульяновским автозаводом на базе шасси УАЗ «Профи». Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составит 300 км, допустимая полезная нагрузка при этом может достигать 1 тонны. Ключевые характеристики электрогрузовика включают российскую силовую установку, бортовую электронику и программное обеспечение собственной разработки, а также автономное отопление кабины водителей и электрокондиционер для летнего периода эксплуатации. Для сохранения заряда в минусовые температуры предусмотрен обогрев батареи. Использование электрогрузовика предусмотрено и для городской среды. Стоимость автомобиля составит около 3,5 млн рублей с поправкой на инфляцию.

«Электромобили Мануфэкчуринг Рус» – это стартап, основанный Ильей Рашкиным (45%) и Игорем Гирдиным (55%). Объем инвестиций, требуемый для первого этапа реализации проекта, составляет 1 млрд рублей, это собственные и заемные средства компании. По словам Игоря Гирдина, компания планирует выйти на объем 1000 электромобилей в год, завод по производству разместится в особой экономической зоне «Технополис Москва» на площади около 3000 кв.м. Первый автомобиль выйдет с конвейера в начале сентября, первые 400 штук уже проданы – идет заключение контракта.

В рамках дальнейшей работы над оптимизацией серийного производства планируется создать Центр разработок и инноваций электрического транспорта в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете Петра Великого.

Ранее «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» и «Моторинвест» подали заявки на конкурс на заключение специнвестконтракта (СПИК) по электромобилям, по результатм которого межведомственная комиссия признала обе заявки победителями конкурсного отбора на право заключения СПИК.

Какие еще электромобили могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Мария Амирджанян/«ТАСС»