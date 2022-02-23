«Автотор» в 2021 году увеличил производство на 13%

Калининградский завод «Автотор» по итогам 2021 года выпустил более 177 тыс. автомобилей, что на 13% выше показателя годичной давности. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Автотора», наибольшую долю в объеме производства предприятия заняли автомобили Kia, сборка которых составила свыше 119 тыс. штук. Среди новинок Kia, появившихся на «Автоторе» в прошлом году, – кроссвэн Kia Carnival, обновленные Kia Stinger, Picanto, Ceed, а также Cerato, производство которого с ноября налажено по полному циклу. Выпуск легковых автомобилей Hyundai и Genesis составил более 43 тыс. единиц, включая кроссоверы Hyundai Santa Fe и Tucson нового поколения, а также новый среднеразмерный кроссовера Genesis GV70, чей выпуск стартовал на «Автоторе» в прошлом году. Автомобилей BMW было собрано 12 тыс. экземпляров.

Кроме того, выпуск коммерческих автомобилей превысил 1,5 тыс. штук. Стоит отметить, что в 2021 году «Автотор» изготовил первую партию автомобилей с газомоторной силовой установкой. Проект по созданию газомоторных модификаций грузовиков Hyundai реализуется в научно-техническом партнерстве компаниями «Автотор», Hyundai Motor Company (HMC) и «РариТЭК» (г. Набережные Челны, Татарстан). В рамках реализации проекта по серийному выпуску автомобилей Hyundai HD 78 на компримированном природном газе «Автотор» освоил производство новой модификации шасси CNG. На производстве автомобили оснащаются силовым агрегатом Yuchai и газобалонным оборудованием, разработанным российской компанией «РариТЭК».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», калининградский завод «Автотор» начал производство кроссовера Kia Sportage пятого поколения, который поступит в продажу во втором квартале текущего года.

Также в феврале 2022-го компания BMW Group и «Автотор» подписали соглашение о реализации проекта по производству автомобилей BMW по полному циклу. С учетом данных обязательств и на основании подписанного двустороннего соглашения на производство и поставку до 2028 года на новых производственных мощностях предполагается производство наиболее востребованных на российском рынке моделей BMW: кроссоверов X5, X6 и X7, а также бизнес-седана 5 серии.

Найти эти и другие автомобили - в салонах проверенных дилеров.

Фото: «Автотор»