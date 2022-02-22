Доля «китайцев» на российском рынке приблизилась к 10%

В январе 2022 года россияне купили 7,9 тыс. новых легковых автомобилей китайских брендов, что составляет 9,7% от общего объема рынка. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Эксперты отмечают, что год назад (в январе 2021-го) доля «китайцев» на российском рынке была вдвое меньше – 4,8%. А в целом по прошлому году она составила 7,5%.

Продажи машин китайских марок продолжают идти против рынка. В то время как весь рынок падает, «китайцы» растут, наращивая свою долю. Так, в январе нынешнего года на долю Chery пришлось 3,3% российского рынка, а год назад этот показатель был равен 1,8%. У Haval доля достигла 3,1% (против 1,5% годом ранее), у Geely – 2,1% (было 0,9%). Также стоит отметить и бренд EXEED, доля которого за год увеличилась с 0,1% до 0,5%.

Автомобили китайских (и не только) марок можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Chery