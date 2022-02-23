Правительство увеличит субсидии на газомоторную технику

Правительство решило увеличить субсидии на газомоторную технику, которые в последние годы составляли 3,3 млрд рублей. В то же время Минпромторг подготовил проект изменений в правила субсидирования техники на газомоторном топливе, согласно которому предельный размер субсидии на технику, использующую СПГ, будет снижен, пишет газета «Коммерсант».

Например, для автобусов массой не более 5 т и машин до 3,5 т субсидия в 2022 году составит 240 тыс. рублей на штуку вместо нынешних 300 тыс. рублей. Затем размер субсидии продолжит уменьшаться по всем категориям транспорта, к 2024 году сравнявшись с субсидиями для машин на компримированном газе (КПГ). Как отмечают в Минпромторге, такой подход позволит уменьшить затраты бюджета на единицу техники и повысить эффективность субсидии. Напомним, с 2020 года господдержка для ряда автобусов и грузовиков на компримированном газе была снижена в два раза, тогда как для техники на СПГ она сохранилась в полном объеме.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting называет предложенный в проекте подход логичным: «В долгосрочной перспективе СПГ и КПГ надо уравнивать, но в краткосрочной перспективе СПГ будет требовать несколько больших субсидий». Источники в отрасли подтверждают, что в целом инвестиции в СПГ уже осуществлены, производство техники стабильно, а одновременное увеличение бюджета позволит продавать больше газомоторной техники и наращивать парк.

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Фото: КАМАЗ