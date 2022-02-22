АВТОВАЗ намерен решить проблему с нехваткой электронных компонентов

АВТОВАЗ, чьи сборочные линии из-за нехватки электронных компонентов работают с перебоями с весны прошлого года, нашел решение проблемы, что позволит предприятию вернуться к ритмичному производству уже в мае 2022 года.

Как сообщил вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко, компания нашла альтернативных поставщиков электронных компонентов и в настоящее время с ними проводится комплекс мероприятий необходимых для заключения долгосрочных договоров. В течение двух месяцев ожидается начало поставок, что позволит концерну выйти на стабильный уровень производства товарных автомобилей, пишет паблик Avtograd news.

В свою очередь, по данным паблика «Нетипичный АВТОВАЗ», бесперебойный ритм производства на всех сборочных линиях АВТОВАЗа может быть восстановлен уже в мае нынешнего года. Более того, завод не исключает и введения в этом месяце субботних смен на своих конвейерах. Об этих ожиданиях АВТОВАЗ уже предупредил своих партнеров-производителей автокомпонентов.

Между тем, генеральный директор Renault Group в недавнем интервью изданию Financial Times заявил, что заводы компании в России могут столкнуться с проблемами в поставках комплектующих из-за ситуации вокруг Украины. Так, для производственных площадок АВТОВАЗа импортные комплектующие составляют около 20%, а для московского завода Renault этот показатель близок к 40%. В свою очередь, глава Renault Group, что компания «проводит исследования в качестве превентивной меры», чтобы оценить, откуда она еще может получать компоненты для своих заводов в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 18045 автомобилей LADA – это на 17% меньше, чем годом ранее. В результате рыночная доля LADA составила 19,7% против 23% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Какие автомобили LADA (и не только) имеют лучшую остаточную стоимость? Об этом можно узнать здесь.

Фото: АВТОВАЗ