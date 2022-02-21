Минпромторг заключит два специнвестконтракта по электромобилям

Минпромторг подвел итоги конкурса на заключение специнвестконтракта (СПИК 2.0) на разработку и внедрение в производство электромобилей. Обе полученные ведомством заявки – от липецкого «Моторинвеста» и петербургского стартапа «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» признаны победителями конкурсного отбора. Изначально заявку на СПИК по электрокарам собиралась подать и китайская компания Haval, но в итоге так и не пришла на конкурс и теперь уже не сможет этого сделать, пишет газета «Ведомости».

«Электромобили Мануфэкчуринг Рус» – это стартап, основанный Ильей Рашкиным (45%) и Игорем Гирдиным (55%). Компания планирует выпускать электрический промтоварный фургон на шасси УАЗ «Профи» грузоподъемностью до 3,5 т. Предполагается, что «Соллерс» (в группу входит УАЗ) будет поставлять шасси, которые «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» станут оснащать двигателем и силовой электроникой собственной разработки. Запас хода фургона на одной зарядке должен составить 200–300 км. Стоимость автомобиля составит около 3,5 млн рублей с поправкой на инфляцию. Объем инвестиций, требуемый для первого этапа развития, составляет 1 млрд рублей, это собственные и заемные средства компании. В рамках дальнейшей работы над оптимизацией серийного производства планируется создать Центр разработок и инноваций электрического транспорта в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете Петра Великого.

По словам Игоря Гирдина, компания планирует выйти на объем 1000 электромобилей в год, завод по производству разместится в особой экономической зоне «Технополис Москва» на площади около 3000 кв.м. Первый автомобиль выйдет с конвейера в начале сентября, первые 400 штук уже проданы – идет заключение контракта.

Липецкий «Моторинвест», по данным «СПАРК–Интерфакса», принадлежит Федору Кунакову (99,9%) и Андрею Резникову (0,1%). В самой компании планы не раскрывают, однако по информации источников портала Drom.ru, предприятие «Моторинвест» намерено запустить сборку электромобилей китайской компании Sokon Group, основанной в 1986 году, а точнее ее дочерней марки Jinkang. По неподтвержденным данным, предприятие планирует производство пяти различных моделей. В частности, это могут быть электрические кроссоверы Seres 3 длиной 4385 мм, для которого заявлен запас хода в 405 км по циклу NEDC, и SF-5 при длиной 4700 мм, чей пробег, по данным автопроизводителя, составляет до 1000 км. У Sokon имеются и другие модели электромобилей, в том числе коммерческие, которые тоже могут быть локализованы в России. «Моторинвест» планирует уже в 2022 году выпустить 3 тыс. электромобилей, а в 2023-м удвоить объемы их производства.

Ранее в декабре 2021 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что на начальном этапе производство электромобилей в рамках СПИК подразумевает сборку машин в режиме SKD (сварка – окраска – сборка) с последующим углублением локализации. По его словам, министерство прорабатывает возможность заключения специнвестконтрактов для производства легкового электромобиля «Кама» от КАМАЗа и электрической модели компакт-класса «Автотора». Однако среди поданных заявок ни одного крупного автоконцерна не оказалось.

Какие электромобили могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».