Hyundai показала хэтчбек Solaris

Компания Hyundai опубликовала на своем официальном сайте первые фотографии модели Solaris с кузовом «хэтчбек». Как сообщалось ранее, производство этой модификации на петербургском заводе Hyundai начнется в мае нынешнего года, тогда как седан Solaris выпускается с середины января 2011 года.

Как пишет Auto.Lenta.Ru, пятидверный хэтчбек Hyundai Solaris будет предлагаться с теми же двигателями и трансмиссиями, что и седан: с 1,4- и 1,6-литровыми бензиновыми агрегатами мощностью 107 и 123 л.с. соответственно. Моторы смогут работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Единственное существенное отличие двух версий – это объем багажника. У седана он составляет 465 литров, а у хэтчбека – 370 литров.

Судя по опубликованной на сайте производителя брошюре, для хэтчбека будут изменены названия комплектаций: Classic, Active, Style и Dynamic (у седана – Base, Classic, Optima, Comfort и Family). В стандартное оснащение автомобиля войдут подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ABS, передние электростеклоподъемники, иммобилайзер, а также аудиоподготовка на четыре динамика.

Цены на хэтчбек будут объявлены в середине мая. Самый доступный седан Solaris сейчас стоит 399 тысяч рублей, а топовая версия обойдется покупателям в 604 тысячи рублей.