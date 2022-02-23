Французский авторынок в январе 2022 года продолжил падение

Автомобильный рынок Франции в январе снизился на 18,6% до 102901 машины. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется восьмой месяц подряд, что обусловлено постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в прошлом месяце стал Peugeot, снизивший реализацию на 21,5% до 20458 машин. Второе место занимает Renault с показателем 15665 проданных автомобилей (-17%). Реализация Citroen составила 10601 машину, что на 13,9% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Dacia, продажи которой снизились на 34,5% до 7475 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи дилеры реализовали 7190 машин (-20,6%).

Автомобили этих (и других) марок можно найти и в России - в салонах проверенных дилеров.