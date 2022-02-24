Volkswagen Group Rus в 2021 году выпустила в России более 170 тысяч автомобилей

Калужский завод Volkswagen Group Rus по итогам 2021 года выпустил 118 тыс. автомобилей – на 5% меньше, чем годом ранее. Кроме того, на производственной площадке Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде было собрано 52,3 тыс. автомобилей (-10%). Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что в мае прошлого года на мощностях «Группы ГАЗ» начался выпуск нового компактного кроссовера Volkswagen Taos. Инвестиции Volkswagen Group Rus в производство этой модели составили 63 млн евро (около 6 млрд рублей). Специально для запуска Volkswagen Taos закуплено и установлено новое оборудование и построена автоматизированная технологическая линия в цехе сварки. Кроме того, в конце прошлого года на конвейере в Нижнем Новгороде появился обновленный кроссовер Skoda Kodiaq, а в первом квартале 2022-го стартует производство обновленного кроссовера Skoda Karoq.

Продажи самой массовой модели Volkswagen российского производства – компактного лифтбека Polo – в 2021 году составили 46,9 тыс. экземпляров (-20%). Реализация кроссовера Tiguan снизилась на 11% до 29,2 тыс. машин. Компактный кроссовер Volkswagen Taos поступил в продажу в июле и до конца года нашел более 4 тыс. владельцев. Бестселлером Skoda на российском рынке в прошлом году остается компактный лифтбек Rapid с показателем 41,7 тыс. проданных машин (+18%). Второе место по популярности занял компактный кроссовер Skoda Karoq, чья реализация увеличилась на 25% и составили 19,5 тыс. единиц. Третий результат показал кроссовер Kodiaq, на котором остановили свой выбор 16,2 тыс. российских покупателей (-21%). Стоит отметить, что в декабре у российских дилеров появился обновленный Skoda Kodiaq. Далее идет Skoda Octavia четвертого поколения, разошедшаяся в количестве 12,2 тыс. единиц против 1,1 тыс. машин годом ранее (модель поступила в продажу в ноябре 2020-го).

Кроме того, в 2021 году компания «Фольксваген Груп Рус» экспортировала в страны СНГ 11,5 тыс. автомобилей российского производства, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volkswagen