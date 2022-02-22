Китайский агрегатор такси Didi 4 марта покидает Россию

На официальных интернет-ресурсах китайской компании DiDi в России вчера, 21 февраля, появились заявления руководства о том, что агрегатор покидает Россию и с 4 марта 2022 года прекращает свою работу на территории страны. Известно, что DiDi также уходит и из Казахстана, куда зашел меньше года назад, в мае 2021 года. Истинных причин ухода руководство не называет. Вряд ли можно считать логичным объяснением такую опубликованную на сайте официальную версию: «Мы в DiDi видим свою миссию в том, чтобы предлагать наилучшие из возможных сервисов... К сожалению, мы больше не можем это обеспечивать в России».

Любопытно, что еще в декабре 2021 года, когда Didi представляла в Сколково свой электромобиль, разработанный специально для такси – «о невозможности предлагать свои лучшие сервисы» речь еще не шла. Скорее наоборот, компания этой презентацией ярко продемонстрировала, что российский рынок ей важен и она планирует здесь дальнейшее развитие. И выступая осенью 2021 года на Международном форуме «Автонет – 2021» директор по стратегическим проектам DiDi в России Даниил Петин тоже дал понять, что развитие проекта в России идет в рамках запланированной стратегии.

В ряде СМИ появилась своя версия ухода из России – проблемы с законодательством у материнской компании в Китае. Там действительно власти обвинили пять сервисов, в том числе Didi, в нарушении конкуренции, отсутствии прозрачного механизма установления цен, отправке заказов водителям без документов, нарушении порядка труда и отдыха. Однако в России таких претензий к компании не было, поэтому и данное объяснение выглядит не слишком логичным. К тому же, как сообщает РБК, известно, что DiDi продолжит развитие в Латинской Америке и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

Можно предположить, что бизнес в России оказался для Didi менее прибыльным, чем планировалось изначально, и стратегия демпинговых цен (Didi приходила в регионы, устанавливая цены на поездки ниже рыночных и предлагая более выгодные условия для водителей) в условиях жесткой российской конкуренции себя не оправдала. Впрочем, до настоящего времени проект показывал стойкое развитие.

Напомним, первым городом, в котором китайский агрегатор в августе 2020 года запустил свой сервис, была Казань. Затем агрегатор запустился в ряде других городов Поволжья и Центральной России. В мае 2021 года к сервисам DiDi подключили еще 20 городов в регионах. На данный момент сервис работает в 38 городах нашей страны. Любопытно, что в Москву и Санкт-Петербург китайцы так и не зашли – вероятно, понимая, что в столицах столкнутся с еще более жесткой конкуренцией, и чтобы закрепиться на столичном рынке, понадобится больше времени и ресурсов.

«Мы хотим поблагодарить всех водителей и пассажиров, которые поддерживали нас с самого момента запуска. До 4 марта вы можете продолжать пользоваться DiDi в обычном режиме. С наилучшими пожеланиями, команда DiDi», - таким прощальным обращением завершается этот опыт зарубежного агрегаторства в России.

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Фото: DiDi