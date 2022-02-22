ГК «Прагматика» в 2021 году увеличила выручку на 43%

Группа компаний «Прагматика» по итогам 2021 года реализовала 9609 новых автомобилей Kia и LADA в шести городах Северо-Запада, что на 3,5% выше показателя годичной давности. Как сообщает пресс-служба дилера, 20% продаж пришлось на автосалоны Kia в Санкт-Петербурге, остальной объем – на дилерские центры LADA в Петербурге, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Великих Луках и Великом Новгороде. Самый высокий рост реализации автомобилей отечественного бренда показали дилерские центры группы в Санкт-Петербурге – 10% по сравнению с 2020 годом. В остальных городах объемы продаж остались на уровне 2020 года.

В 2021 году «Прагматика» увеличила продажи автомобилей с пробегом на 45% – объем реализации составил 6610 машин. Лучшую динамику показали продажи автомобилей на вторичном рынке в Великом Новгороде – 69%. Более чем на 50% выросла реализация машин с пробегом в Мурманске, Петрозаводске и Великих Луках. Общий объем продаж автомобилей с пробегом в пяти автосалонах Санкт-Петербурга увеличился на 37%.

Выручка ГК «Прагматика» в 2021 году составила 14,4 млрд рублей (до вычета НДС) – на 43% больше, чем объем доходов за предыдущий год. Как отмечает директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский, в основе прошлогодней стратегии группы было удержание доли рынка и сохранение дохода при относительно низких продажах, вызванных дефицитом новых автомобилей. Другой важной стратегической задачей было усиление присутствия группы в сегменте машин с пробегом, где компания внедрила новые стандарты работы во всех своих автосалонах группы. Кроме того, ГК «Прагматика» стала более эффективно распоряжаться единым складом как по новым, так и по подержанным машинам. Это позволило оперативно перемещать автомобили по запросам клиентов между всеми городами присутствия холдинга, что было важно в условиях дефицита предложения на рынке.

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Фото: ГК «Прагматика»