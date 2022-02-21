Рынок премиальных автомобилей в январе упал на 28%

В январе нынешнего года жители РФ приобрели 7,3 тыс. новых легковых автомобилей премиум-марок, что на 28% меньше, чем в январе 2021-го. Такие результаты получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Лидерство в премиальном сегменте сохраняет BMW – в прошлом месяце было куплено 2234 автомобиля баварского бренда (-28% к январю 2021 года). На втором месте расположился Mercedes-Benz (1893 шт.; -19%). А вот на третью позицию поднялась еще одна марка из Германии – Audi (680 шт.; -41%). Таким образом, после долгого перерыва мы наблюдаем воссоединение «немецкой тройки».

В свою очередь японский Lexus опустился на четвертую строчку рейтинга – в январе его результат составил 638 купленных машин, показав падение на 60%. Замыкает ТОП-5 российского премиум-сегмента в январе английский Land Rover, показатель которого составил 379 единиц (-17%).

Несмотря на падение рынка премиальных автомобилей, в январе отдельные бренды продемонстрировали рост. Так, Porsche прибавил 9%, Jaguar – 19%, Infiniti – 23%. Но сильнее всех увеличились рыночные объемы у Genesis – сразу в 7 раз.

Напомним, что по итогам января российский авторынок в целом, по данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», снизился на 17%. Поскольку в премиум-сегменте падение было более глубоким, его рыночная доля сократилась с 10,3% до 9%.

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Фото: АБС-Авто Сочи