Эксперты рассказали, когда улучшится ситуация на российском авторынке

Российский авторынок начал 2022 год с падения, чему виной остается тотальный дефицит и продолжающийся рост цен. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, еогда эта ситуация изменится и можно будет говорить о преодолении кризиса с поставками автомобилей и стабилизации цен.

«Рынок продавца, который установился во второй половине прошлого года, был обусловлен нехваткой автомобилей и высоким спросом. Уже сегодня ситуация на рынке постепенно меняется. Да, машин по-прежнему немного. Особенно не хватает ассортимента в ценовом сегменте 2,5 млн рублей. Рынок все еще работает с товарным горизонтом в несколько месяцев – никто не знает, сколько и каких машин будет доступно к продаже в апреле. Однако с ростом РРЦ и кредитных ставок спрос будет постепенно ослабевать, и конкуренция за клиента между брендами и дилерами, несомненно, снова начнет усиливаться. Думаю, есть вероятность, что без появления сильных кредитных программ со стороны дистрибьюторов к маю рынок начнет испытывать первые симптомы затоваривания», – рассуждает генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

По словам PR-менеджера Ассоциации РОАД (Российские автомобильные дилеры) Веры Павловой, сегодня еще нельзя говорить об улучшении ситуации наполняемости складов и движении рынка в сторону равновесия баланса спроса и предложения. Но, скорее, это влияет фактор снижения покупательской активности, в первую очередь, из-за высокого числа заболевших омикроном. Индекс РОАД за январь показал снижение на 20%, следовательно, уже можно говорить о минусовых значениях по итогам февраля. В РОАД ожидают восстановления объема по той же причине отложенного спроса после нормализации ситуации. Баланс рынка восстановится, как только пропадет сам дефицит автомобилей, и вернется всем привычный период, когда автомобили продавались по цене даже ниже РРЦ.

В свою очередь директор локации «РОЛЬФ Химки» Юлия Дытченкова говорит, что на рынке все еще ощущается нехватка автомобилей. Ситуация не улучшилась, а по некоторым маркам и вовсе стала хуже по сравнению с прошлым годом. Позитивных изменений в первом полугодии 2022 года также ждать не приходится, пока основные планы по поставкам перенесены на второе полугодие. Как эти планы будут реализованы – предсказать трудно. Сложившаяся ситуация идентична и для автомобилей, поставляемых по импорту, и для автомобилей с локальной сборкой. Принципиальной разницы тут нет, так как в России нет буферных складов комплектующих, которые позволили бы как-то сгладить существующие проблемы.

«Трудно прогнозировать, в какие сроки ситуация с дефицитом автомобилей нормализуется – скорее всего, какие-либо изменения начнут происходить во второй половине текущего года, а для окончательной нормализации ситуации отрасли может потребоваться больше года. Причем отложенный спрос, который сформировался еще в 2020 году, не реализовался в полной мере, некоторые клиенты решили отложить покупку нового автомобиля в надежде понижения цен на рынке и скорейшей нормализации ситуации. Вероятнее всего, в течение первого полугодия 2022 года автомобили еще подорожают на 3 – 5%», – резюмирует заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков.

Подробнее о том, когда улучшится ситуация на российском авторынке, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Автохолдинг «РРТ»