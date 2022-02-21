Renault в 2022 году готовит новинки, в том числе для России

Группа Renault в 2022 году планирует вывести на рынок минимум семь новых моделей, четыре из которых уже раскрыты. Так, в этом году начнутся полноценные продажи электрохэтчбека Renault Megane E-Tech Electric, «зеленого» фургона Renault Kangoo EV и кросс-универсала Dacia Jogger, также в Европе появится электроседан Mobilize Limo (предназначен, в основном, для каршеринга). Новинки, которые только готовятся к дебюту: кроссовер Renault Austral для Старого Света и две модели для России.

Как пишет портал «Колеса.ру», официальных данных о российских новинках пока нет, при этом глава Группы Лука де Мео назвал эти автомобили «ключевыми проектами» для России. Скорее всего, речь идет о седане Renault Logan и хэтчбеке Sandero/Stepway следующего поколения, чьи замаскированные тестовые прототипы уже не раз попадались в нашей стране.

Также Группа Renault анонсировала новые модели на следующие три года: в 2023-м будет представлено пять машин, в 2024-м – сразу одиннадцать, в 2025-м – четыре. Из них пока приоткрыли лишь «электрички». В частности, через год на рынок выведут преемника ситикара Renault Twizy (под маркой Mobilize) и пассажирский Renault Kangoo EV, а в 2024-м появятся новый электрокар Dacia, товарное воплощение концепта Renault 5 и некая, судя по всему, коммерческая модель.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», к 2030 году компания Renault намерена полностью отказаться от автомобилей с классическими двигателями внутреннего сгорания на европейском рынке. В частности, уже в скором времени планируется полностью перевести на электрическую тягу автомобили спортивного бренда Alpine. А вот подконтрольная группе Renault марка Dacia продолжит выпускать бензиновые и дизельные автомобили до тех пор, пока это позволяют европейские законы.

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Фото: Renault