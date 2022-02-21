Mitsubishi в 2022 году планирует увеличить продажи в России на четверть

Компания «ММС Рус» по итогам 2022 года планирует реализовать в России порядка 35 тыс. новых автомобилей, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом (27699 машин). Об этом заявил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба, добавив, что в целом российский авторынок, по прогнозу компании, увеличится на 3% до 1,7 млн машин.

По его словам, на прошлогодний результат Mitsubishi, показавшей в России небольшое снижение продаж на 1,6%, повлияли, прежде всего, нехватка полупроводников и перебои в логистике, вызвавшие снижение объемов производства на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, где выпускаются самые массовые модели – кроссовер Mitsubishi Outlander и рамный внедорожник Pajero Sport. В этих условиях компания «ММС Рус» по возможности старалась увеличить поставки импортных кроссоверов Mitsubishi ASX и Eclipse Cross.

Стоит также отметить, что по итогам 2021 года компания «ММС Рус» реализовала корпоративным клиентам 2512 автомобилей, что составило 9% от общих продаж марки. Самыми востребованными моделями Mitsubishi в корпоративном сегменте стали пикап L200 и кроссовер Outlander. Кроме того, в прошлом году каждый третий новый автомобиль Mitsubishi (7,8 тыс. штук) был продан в кредит с АО МС Банк Рус, где лидером спроса среди заемщиков остается кроссовер Outlander.

Что касается дилерской сети «ММС Рус», которая на сегодняшний день насчитывает 111 центров по всей России, в течение 2021 года 63 автосалона Mitsubishi в России были переоформлены согласно новым стандартам, а пять дилерских центров открыли свои двери для клиентов впервые. В 2022 году ожидается открытие еще 15 автосалонов в новом формате, при этом общее увеличение количества дилерских центров не планируется.

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Фото: Mitsubishi