АВТОВАЗ в 2021 году вернулся к прибыли

АВТОВАЗ по итогам 2021 года получил 166 млн евро чистой прибыли по МСФО, следует из финансовой отчетности основного акционера компании – группы Renault. В пандемийном 2020 году АВТОВАЗ получил убыток 196 млн евро, а годом ранее, в 2019-м, заработал 72 млн евро прибыли, пишет газета «Ведомости».

Выручка АВТОВАЗа за 2021 год составила 3,13 млрд евро (+12%), операционная прибыль выросла за год в 1,8 раза до 237 млн евро, прибыль до налогов – в 2,4 раза до 186 млн евро, капзатраты – на треть до 229 млн евро. Краткосрочные обязательства АВТОВАЗа по итогам прошлого года составили 992 млн евро (-2,8%), долгосрочные – 1,22 млрд евро (+8,7%), следует из отчета Renault.

Renault принадлежит 68% АВТОВАЗа, оставшиеся 32% – у госкорпорации «Ростех». С конца 2021 года они владеют автоконцерном через «Лада Авто Холдинг», зарегистрированный в России. До этого прямым собственником завода была голландская Alliance Rostec Auto B.V., доли фактических владельцев не менялись.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 350714 автомобилей LADA, что на 2% выше показателя годичной давности. В результате рыночная доля марки LADA составила 21% против 21,5% годом ранее, согласно данным АЕБ. В 2021 году в России было открыто 7 новых дилерских центров LADA. Дилерская сеть АВТОВАЗа остается самой крупной в стране и насчитывает 304 автосалона. Кроме того, в прошлом году было поставлено на экспорт 35,8 тыс. автомобилей LADA – на 9,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Как отмечается, отгрузки выросли, несмотря на кризисные явления на экспортных рынках.

Между тем, генеральный директор Renault Group в интервью изданию Financial Times заявил, что заводы компании в России могут столкнуться с проблемами в поставках комплектующих из-за ситуации вокруг Украины. Так, для производственных площадок АВТОВАЗа импортные комплектующие составляют около 20%, а для московского завода Renault этот показатель близок к 40%. В свою очередь, глава Renault Group, что компания «проводит исследования в качестве превентивной меры», чтобы оценить, откуда она еще может получать компоненты для своих заводов в России.

Напомним, в начале 2021 года Группа Renault представила новый стратегический план под названием «Ренолюция» (Renaulution), который предполагает объединение российской LADA и румынской Dacia в одно бизнес-подразделение. Это призвано укрепить производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с высоким уровнем локализации. АВТОВАЗ и Dacia вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя к 2025 году с четырех платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18-ти до 11-ти.

Согласно плану, к 2025 году АВТОВАЗ планирует представить пять новинок, и первой из них станет рестайлинговая LADA Vesta – она ожидается к середине этого года. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АВТОВАЗа впервые появится среднеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в 2021 году.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ