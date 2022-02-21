В России началось производство нового Kia Sportage

Калининградский завод «Автотор» начал производство кроссовера Kia Sportage пятого поколения, который поступит в продажу во втором квартале текущего года.

Уже известно, что в линейку комплектаций модели войдет версия Comfort, оснащенная 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Стоимость комплектации Comfort, одной из самых востребованных у покупателей текущего поколения кроссовера, составит от 2 млн 329 тыс. 900 рублей. В комплектации Comfort автомобиль будет оснащаться также светодиодными фарами, камерой заднего вида и задними парковочными датчиками. Устанавливаются колеса размерности 17” на легкосплавных дисках. Кроссовер имеет двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и беспроводным доступом к Apple Carplay/Android Auto. В фирменный пакет «Теплые опции», разработанный Kia с учетом потребностей российского рынка, для комплектации Comfort включены подогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, дополнительный электрический отопитель салона. Более подробная информация о Kia Sportage пятого поколения, ценах и комплектациях – будет представлена ближе к дате начала продаж.

Между тем, ранее также стало известно, что моторная гамма нового Kia Sportage в нашей стране будет включать два бензиновых атмосферных четырехцилиндровых двигателя: объемом 2 л (мощность 150 л.с. и крутящий момент 192 Нм) и 2,5 л (мощность 190 л.с. и крутящий момент 242 Нм). В зависимости от комплектации кроссовер может быть оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6- или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Новый Sportage будет доступен как с приводом на переднюю ось, так и с системой полного привода.

На российском рынке новый Kia Sportage будет представлен с увеличенной до 2755 мм колесной базой. Габаритная длина автомобиля составляет 4660 мм. По сравнению с нынешним поколением, колесная база увеличилась на 85 мм, а длина – на 175 мм. Габаритная ширина нового Sportage составляет 1865 мм, а высота (в зависимости от спецификации) – от 1660 до 1680 мм.

Внешний вид нового Kia Sportage отличают футуристичная форма ходовых огней, сложная графика решетки радиатора и чистые рельефные поверхности. Среди инновационных технологических решений – новое поколение электронно-управляемой подвески ECS, новая система выбора типов покрытия Terrain Mode, система предотвращения фронтальных столкновений FCAA с функцией предотвращения столкновений со встречным транспортом при левом повороте JT, ассистент движения по автомагистралям HDA, интеллектуальный круиз-контроль с получением информации от навигационной системы (NSCC), интеллектуальный ограничитель скорости ISLA, а также интеллектуальный ассистент дистанционной парковки.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Kia