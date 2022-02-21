Мировой авторынок начал 2022 год с небольшого падения

Мировой авторынок в январе снизился на 1,2% до 6 млн 571 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 2 млн 500 тыс. машин, что на 4,4% выше показателя годичной давности. В Америке было реализовано 993,1 тыс. автомобилей – на 10,1% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в январе составили 869 тыс. машин (-2,8%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 4,6% до 243 тыс. единиц.

В Южной Америке местные дилеры продали 158,3 тыс. автомобилей, что на 24,4% меньше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (325,8 тыс. шт., -14,5%), Корею (108,7 тыс. шт., -19,7%) и Канаду (93,8 тыс. шт., -0,6%).

О том, как в 2022 году будет развиваться российский авторынок, можно узнать здесь.