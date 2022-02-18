В России зарегистрировано почти 4,5 млн электронных паспортов ТС

На середину февраля в России оформлено 4 466 714 электронных паспортов транспортных средств. Из них почти 3,6 млн приходится на изготовленные в РФ транспортные средства, более 700 тыс. – на ввезенные в страну автомобили. Также тут учитываются ранее зарегистрированные в ЕАЭС транспортные средства и часть изготовленных в России самоходных машин.

Как отметил управляющий директор АС «Система электронных паспортов» Борис Ионов на XII форуме автобизнеса «ForAuto – 2022. Автомобильный рынок. Итоги и прогнозы», вполне вероятно, что уже этой осенью самоходные машины полностью перейдут на электронный паспорт.

В России к самоходным машинам относят тракторы, дорожно-строительную и сельскохозяйственную и коммунальную технику.

Напомним, что с 1 ноября 2020 года в России введена система электронных паспортов на все новые автомобили. При этом бумажная версия документа, которая была выдана автомобилистам ранее, продолжает действовать. Обязательной замене она не подлежит и не ограничена по срокам. При этом, если у автовладельца есть желание перевести бумажный ПТС в электронный, он может это сделать.

Электронный ПТС содержит значительно больше данных об автомобиле, чем его бумажная версия.

Помимо основной информации, в нем могут отображаться данные о ДТП, ремонтах и страховках, угонах, кредитах.

Полная видеозапись трансляции форума автобизнеса «ForAuto – 2022. Автомобильный рынок. Итоги и прогнозы» доступна на канале Автостат ТВ.