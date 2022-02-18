MINI привезет в Россию автомобили специальных серий

Компания MINI представила специальные серии, охватывающие весь модельный ряд: MINI Resolute Edition, MINI Clubman Untold Edition и MINI Countryman Untamed Edition, которые поступят в производство в апреле-мае 2022 года. Ключевыми особенностями специальных серий MINI стали расширенное оснащение, эксклюзивные варианты окраски кузова и отделки интерьера, колесные диски в новом дизайне и уникальные стилистические акценты, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Перечень доступного оснащения, в зависимости от модели, будет включать в себя адаптивное шасси, акустическую систему Harman Kardon HiFi, панорамную стеклянную крышу и др.

Специальная серия MINI Resolute Edition в России будет представлена моделью MINI Cooper S 3 двери. Важным стилистическим отличием MINI Resolute Edition выступает окраска кузова Rebel Green, которая ранее была доступна исключительно для линейки MINI John Cooper Works. В сочетании с крышей и крышками зеркал заднего вида в цвете Pepper White она подчеркивает динамический потенциал моделей. Внешний вид MINI Resolute Edition дополнен акцентами Resolute Bronze. В этом цвете выполнены окантовки фар, фонарей и решетки радиатора, а также боковые накладки кузова, дверные ручки и накладка багажной двери. В случае с MINI Cooper S цвет Resolute Bronze присутствует также на воздухозаборниках в переднем бампере и крышке топливного бака. Бронзовая отделка контрастирует с цветом Piano Black, в котором выполнены эмблемы, элементы решетки радиатора, окантовки остекления и патрубки выхлопной системы. Полосы на капоте и накладки дверных порогов содержат эмблемы Resolute и асимметричные контуры с цветовым градиентом от золотистого к темно-серому цвету. Динамичную стилистику MINI Resolute Edition дополняют колесные диски 18" Pulse Spoke Black.

Эксклюзивность интерьера MINI Resolute Edition подчеркивают спортивные сиденья с комбинированной обивкой Black Pearl/Light Chequered, а также антрацитовая отделка потолка, черные подлокотники и коленные упоры. Опционально доступна линия отделки MINI Yours Leather Lounge в цвете Carbon Black, которая отличается контрастным швом и перфорацией Union Jack на подголовниках сидений. Спортивное рулевое колесо с отделкой кожей Nappa украшено эмблемой специальной серии. Узор на декоративных панелях в интерьере продолжает стилистику золотистых полос на кузове. Особую атмосферу в салоне создает пакет Ambient Light, а режимы вождения MINI Driving Modes выступают частью стандартного оснащения.

Специальная серия MINI Clubman Untold Edition будет доступна для MINI Cooper S Clubman. Самое яркое внешнее отличие специальной версии от других исполнений – окраска кузова Sage Green metallic, впервые предложенная для этой модели. Она дополнена особыми бамперами, дизайн которых вдохновлен аэродинамическим пакетом John Cooper Works. По центру капота и крыши проходят пять узких полос с диагональным узором, который повторяется в оформлении крышек зеркал заднего вида и накладок дверных порогов. Окантовка остекления впервые выполнена в зеленом цвете, а боковые накладки кузова с особой графикой созданы методом 3D-печати. Сочетание цветов Jet Black и Refined Brass используется в оформлении эмблем Clubman на задних дверях и колесных дисков 18" Untold Spoke, созданных специально для автомобилей ограниченной серии. Кроме того, в аналогичном дизайне выполнены окантовка и горизонтальная накладка решетки радиатора. Пакет отделки экстерьера Piano Black входит в стандартное оснащение.

Что касается интерьера MINI Clubman Untold Edition, спортивные сиденья в отделке MINI Yours Leather Lounge Sage Green дополнены декоративными панелями с узором из тонких полос, окантовкой вентиляционных дефлекторов Refined Brass, а также эмблемами специальной серии на напольных ковриках и спортивном рулевом колесе с отделкой кожей Nappa. В качестве опции доступны спортивные сиденья с отделкой MINI Yours Leather Lounge Carbon Black. Расширенный список стандартного оснащения MINI Clubman Untold Edition содержит адаптивные светодиодные фары, пакет MINI Excitement, MINI Driving Modes, антрацитовую отделку потолка и пакет освещения в салоне.

Специальная серия MINI Countryman Untamed Edition будет предложена в исполнении MINI Cooper S Countryman. Самые значимые детали образа – окраска кузова Momentum Grey metallic и стилистические акценты в этом же цвете, включая вставки на бамперах и эмблемы MINI. Как и другие MINI специальных серий, MINI Countryman Untamed Edition получил особое графическое оформление, выделяющее кроссовер среди остальных. На дверях расположены диагональные полосы цвета Frozen Bluestone. Боковые накладки кузова и накладки дверных порогов украшены рисунком в виде гор и эмблемами Untamed. Специальная серия также содержит уникальные 18-дюймовые двухцветные колесные диски в дизайне Untamed, а крыша и окантовки фар окрашены в черный цвет. Кроме того, в оснащение MINI Countryman Untamed Edition входит пакет отделки экстерьера Piano Black.

«Природные» мотивы в оформлении интерьера выражены в обилии зеленого и синего оттенков, эмблем специальной серии и графических изображений горных пейзажей. Спортивные сиденья выполнены в дизайне MINI Yours Leather Lounge с элементами цвета Highland Green и сине-зеленым контрастным швом. Декоративная панель цвета Frozen Bluestone дополнена ландшафтным рисунком, а также подсветкой и надписью Untamed. Образ завершают полосы цвета Frozen Blue metallic, накладки на дверные панели Arctic Silver metallic, черные окантовки вентиляционных дефлекторов и антрацитовая обивка потолка. В качестве альтернативы предложена отделка сидений MINI Yours Leather Lounge Carbon Black. Список стандартного оснащения MINI Countryman Untamed Edition расширен за счет пакета освещения салона, пакета MINI Excitement и режимов MINI Driving Modes.

Во сколько обходится содержание автомобилей MINI (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: MINI