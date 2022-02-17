Украинские автозаводы «ЛуАЗ» и «Богдан» выставлены на торги

Украинские автозаводы в Луцке («ЛуАЗ») и в Черкассах («Богдан») выставлены на торги. Стартовая цена лотов – 2,7 млн долларов, торги намечены на 3 марта, сообщает «Газета.Ru». Нового владельца ищут для земельных участков, производственных корпусов, складов, лабораторий и прочих помещений.

Завод в Черкассах в период с 2009 по 2014 год выпускал отечественные модели LADA 110 и LADA 111 под брендом «Богдан». В июле 2021-го он был признан банкротом. До 2009 года владельцем компании являлся экс-президент Украины Петр Порошенко. По информации генерального директора украинской информационно-аналитической группы AUTO-Consulting Олега Омельницкого, в продажу поступили цеха, предназначавшиеся для расширения производства.

Завод в Луцке, выпускавший внедорожники ЛуАЗ-969 «Волынь», с 2006 года переориентировался на сборку автобусов и троллейбусов. За весь прошлый год было выпущено около 100 единиц, хотя производственные мощности рассчитаны на 4,5 тысяч. В начале 2000-х годов на предприятии в Луцке была налажена сборка автомобилей УАЗ и LADA, а производство «Волыни» свернуто в 2002 году.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году жители Украины купили почти 2 тысячи новых автомобилей LADA. Это примерно втрое больше, чем в 2020 году. Более подробно о ситуации на украинском авторынке можно узнать здесь.

Фото: «Богдан»