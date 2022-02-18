Renault опубликовала тизер концепт-кара на водородном топливе | АВТОСТАТ

Renault опубликовала тизер концепт-кара на водородном топливе

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Renault опубликовала тизер концепт-кара на водородном топливе

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Компания Renault опубликовала первое изображение нового концепт-кара на водородном топливе, который будет представлен в мае 2022 года. Он получит инновационные технологические решения, повышающие безопасность водителя и пассажиров, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Концепт-кар разрабатывался под руководством директора по дизайну Renault Жиля Видаля и является частью недавно объявленных планов компании по полному переводу продуктовой линейки на электромобили к 2030 году.

Напомним, в ближайшие несколько лет Renault намерена существенно расширить линейку экологически чистых машин на европейском рынке, которые будут выпущены вслед за новым кроссовером Megane E-Tech. Кроме того, Renault в скором времени планирует полностью перевести на электрическую тягу автомобили спортивного бренда Alpine. Сейчас знаменитый бренд, возрожденный в 2016 году, выпускает только спорткары A110, оснащенные 1,8-литровыми бензиновыми турбомоторами. Вместе с тем подконтрольная группе Renault марка Dacia продолжит выпускать бензиновые и дизельные автомобили до тех пор, пока это позволяют европейские законы.

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Renault

Источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобилиразработкиrenault

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