Авторынок Германии в январе 2022 года вернулся к росту | АВТОСТАТ

Авторынок Германии в январе 2022 года вернулся к росту

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Авторынок Германии в январе 2022 года вернулся к росту

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Авторынок Германии в январе увеличился на 8,5% и составил 184112 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительный результат зафиксирован впервые с июня прошлого года. Кроме того, заказы на новые автомобили увеличились на 53%, что позволяет рассчитывать на сохранение роста продаж в дальнейшем.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой популярной маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в прошлом месяце реализовал 26593 машины (+7%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 4,6% до 18730 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 14903 автомобиля (+28,3%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (14822 шт., -10,1%) и Skoda (12218 шт., +7,3%).

Автомобили этих и других марок можно найти и в России - в салонах проверенных дилеров.

Источник: АВТОСТАТ

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