Nissan в январе 2022 года увеличил продажи в России на 30%

Российские дилеры Nissan в январе реализовали 4254 автомобиля – это на 30% больше, чем годом ранее. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,6% против 3,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в прошлом месяце стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи выросли на 38% и составили 1874 штуки. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 1618 реализованных машин, что на 47% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2022 года у российских дилеров появился внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения, который уже к моменту старта продаж собрал более 150 заказов. А вот новое поколение кроссовера Nissan X-Trail, чья премьера состоялась весной прошлого года, доберется до России не ранее 2023 года.

Полный список дилеров Nissan (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Nissan