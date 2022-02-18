Renault Duster первого поколения снят с производства

В России производство кроссоверов Renault Duster первого поколения завершилось год назад, в Бразилии – еще в 2020-м, а европейская Dacia Duster сменила поколение аж в 2017-м. Однако автомобили первой генерации продолжали выпускать в Индии, причем местный Duster даже подвергли отдельной модернизации летом 2020 года, которая принесла ему измененный дизайн, турбомотор 1.3 и вариатор. Но теперь индийская история «Дастера» тоже подошла к концу: производство на заводе Renault India завершено, а кроссоверы второго поколения здесь выпускать не планируют. Как пишет издание «Авторевю», место «Дастера» в локальной гамме фактически заняли более компактный паркетник Renault Kiger и микровэн Renault Triber, которые разработаны специально для Индии и лучше подходят под запросы местных потребителей.

Таким образом, Duster первого поколения продержался на конвейере 12 лет: под маркой Dacia его начали выпускать в Румынии весной 2010 года. Помимо уже перечисленных стран, сборка модели велась в Колумбии и Индонезии. Однако в строю еще остались две разновидности «первого» Duster. Во-первых, это Nissan Terrano: кроссоверы производят на московском заводе Renault, причем Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель действует до декабря 2023-го. А во-вторых, в Бразилии еще выпускают пикап Renault Duster Oroch, и его конвейерной жизни далеко до завершения. По предварительной информации, аналогичного пикапа на базе «Дастера» второго поколения не будет, а вместо этого готовится рестайлинг существующей модели.

Стоит отметить, что в России на заводе компании Renault в Москве было выпушено более 450 тыс. кроссоверов Renault Duster первого поколения с момента начала производства в декабре 2011 года. Напомним, в марте 2021-го на российском рынке был представлен кроссовер Renault Duster второго поколения. Автомобиль доступен с прежними 1,6-литровыми и 2,0-литровыми моторами мощностью 117 и 143 л.с. соответственно, а также с новым 1,33-литровым 150-сильным турбоагрегатом, работающим вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. В качестве альтернативы Duster предлагают с модернизированным 1,5-литровым дизельным двигателем, выдающим 109 л.с. Автомобиль доступен с передним, а также с полным приводом.

По итогам 2021 года продажи Renault Duster на российском рынке выросли на 31% и составили 41471 автомобиль, включая 34712 кроссоверов нового поколения. В результате он вошел в тройку самых популярных моделей SUV в нашей стране, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Во сколько обходится содержание Renault Duster (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Renault