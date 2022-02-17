В первой половине февраля 21 компания повысила цены на автомобили

За период с 1 по 15 февраля 2022 года экспертами сайта «Цена Авто» было зафиксировано повышение цен автомобилей 21 марки.

Так, лидеры российского рынка среди иномарок – корейские Kia и Hyundai – увеличили стоимость практически у всех своих моделей (на 0,8 – 3,8% и 1,1 – 4,0% соответственно). При этом данный процесс затронул весь модельный ряд у японских брендов Mazda (на 1,8 – 2,0%) и Subaru (на 1,7 – 2,9%), а также у американского Cadillac (на 2,9 – 5,1%).

Некоторые автопроизводители ограничились повышением цен отдельных моделей. Например, немецкий Volkswagen поднял цены на свою линейку SUV (на 0,1 – 2,2%). У китайских Geely (на 0,9 – 1,7%) и Changan (на 4,7 – 6,3%), а также чешской Skoda (на 2,4 – 4,6%) подорожали три модели, а у американской Chevrolet (на 2,9 – 3,5%) – две.

Ряд брендов увеличил стоимость только одной модели. Так, немецкий Opel повысил цену кроссовера Crossland на 3,1 – 7,9%. У американского Jeep внедорожник Grand Cherokee подорожал на 3,2 – 4,0%, а у японского премиум-бренда Lexus купе LC 500 стало дороже на 1,1% лишь в одной комплектации.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, но позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОСТАТ