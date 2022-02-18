Citroen снял с производства компактный хэтчбек C1

Компания Citroen завершила производство субкомпактного хэтчбека C1, который продержался на конвейере 17 лет, и в период с 2005 по 2022 год было произведено более 1,2 миллиона его экземпляров. Однако жизненный C1 подошел к концу, и для него уже есть замена: преемником модели, хоть и не прямым, станет электрический ситикар Citroen Ami, пишет портал Motor.ru.

Ami представляет собой квадрицикл стоимостью 6 тыс. евро, для управления которым не нужно водительское удостоверение. В длину он достигает 2,41 метра, а в движение его приводит 8,2-сильный электромотор, который питает батарея емкостью 5,5 кВтч. Заявленный запас хода составляет 75 км, а максимальная скорость – всего 45 км/ч. На пополнение запаса энергии уходит около 3,5 часов. В самом Citroen позиционирует Ami как «практическое решение для коротких поездок в черте города» и «альтернативу скутерам, велосипедам, мопедам и общественному транспорту по разумной цене».

Альтернативой C1 также можно считать более крупный хэтчбек C3, который представлен на европейском рынке с 83-сильныой атмосферной «тройкой» PureTech объемом 1,2 л, турбомотором того же объема на 110 л.с. и 1,5-литровым четырехцилиндровым турбодизелем BlueHDi, развивающим 100 л.с.

В свой последний 2021 год Citroen C1 разошелся в Европе в количестве более 33 тыс. экземпляров. Это была единственная модель Citroen в сегменте компактных городских хэтчбеков A-класса с бензиновыми моторами. Сборка «близнеца» Peugeot 108 и Toyota Aygo осуществлялась в чешском городе Колине на совместном предприятии TPCA (Toyota Peugeot Citroen Automobile).

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Фото: Citroen