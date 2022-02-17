Названа дата старта продаж кроссовера EXEED LX в России

Компания EXEED в марте начнет продажи в России нового компактного кроссовера LX, который будет самым младшим в модельном ряду бренда. Комплектации и цены новинки будут представлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Компактный кроссовер EXEED LX построен на модульной платформе T1X. Длина автомобиля равняется 4533 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1690 мм. Колесная база – 2650 мм. Клиренс EXEED LX составляет 185 мм, угол въезда – 18,8 градуса, угол съезда – 21,6 градуса. Автомобиль также обладает высокоэффективной подвеской – спереди типа McPherson и сзади многорычажная независимая.

EXEED LX будет доступен на российском рынке с безальтернативным бензиновым турбодвигателем 1.5T мощностью 147 л.с. и бесступенчатым вариатором CVT с 9 квазипередачами в режиме «М». Расход топлива в смешанном режиме не превышает 8 литров на 100 км, в городском – 10,2 литра, в загородном – 6,8 литра. Разгон до 100 км/ч занимает у EXEED LX 10,5 секунды.

Напомним, премиальная марка CHERYEXEED, позже переименованная в EXEED, вышла на российский рынок в октябре 2020 года со среднеразмерным кроссовером TXL, который с октября прошлого года стал доступен в обновленной версии. В декабре российские дилеры EXEED начали продажи полноразмерного семиместного внедорожника VX.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года российские дилеры EXEED реализовали 3756 автомобилей против 226 единиц годом ранее. Бестселлером марки стал среднеразмерный кроссовер TXL, разошедшийся в количестве 3447 экземпляров. Флагманский внедорожник EXEED VX за первый месяц продаж нашел 309 покупателей.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: EXEED