Стоимость запчастей для легковых автомобилей в 2021 году выросла на 22%

По итогам 2021 года закупочная стоимость запасных частей к легковым автомобилям выросла в среднем на 22%. Такие данные сегодня озвучил в прямом эфире Данил Соловьев, директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT SERVICE во время презентации аналитического отчета по авторынку.

Компания в течение 2020 – 2021 гг. перешла к системе приемки автомобилей с полным отказом от запчастей клиентов.

«Мы увидели нехватку квалифицированных кадров на рынке еще в 2017 – 2018 годах и задумались о том, что будет через 3 – 5 лет, когда наши механики возраста 35 – 40 лет начнут искать работу с меньшей физической нагрузкой в силу возраста, – говорит Данил Соловьев. – Пандемия и отток рабочей силы мигрантов из строительно-ремонтной отрасли повлиял и на перемещение кадров из автосервисов. Было принято решение загружать своих работников только теми работами, которые рентабельны. Поменяли масло (привезенное) – минимальный чек – загрузили специалистов и отказали другому клиенту, который ждал три дня и мог принести больше дохода».

Компания в три этапа вводила практику отказа от запчастей клиента. На первом этапе применялась наценка на привозимые запчасти, на втором был введен полный запрет на привозимые жидкости (масла и пр.). Третий этап – полный отказ от сторонних запчастей был введен три месяца назад.

Как итог, опасения, что поток клиентов снизится – не оправдались. При этом доход на одного уникального клиента повысился. Опасения по снижению удовлетворенности клиентов также не оправдались.

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