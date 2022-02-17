Новые Audi RS3 Sedan и RS3 Sportback доступны для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новые Audi RS3 Sedan и Audi RS3 Sportback. Стоимость новинок составляет от 5 млн 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Внешний вид Audi RS 3 отличают широкие передние крылья, модернизированная решетка радиатора Singleframe с характерной сотовой структурой и большие воздухозаборники. Опциональные светодиодные матричные фары Audi Matrix LED с затемненными окантовками оснащены цифровыми дневными ходовыми огнями, а также специальной световой RS-анимацией Coming Home / Leaving Home:в левой фаре появляется клетчатый флаг, а последовательный динамический «отсчет» R-S-3 – со стороны водителя. Во время движения клетчатый флаг загорается с обеих сторон. Дополняют спортивный образ нового Audi RS 3 пороги с черной отделкой в сочетании с расширенными колесными арками. В стандартной комплектации автомобиль оснащается 19-дюймовыми колесными дисками дизайна «10 спиц Y», а опционально доступны диски «5 спиц Y» с маркировкой RS. Впервые в качестве опции Audi предлагает шины Pirelli P Zero Trofeo R со сверхнизким профилем и асимметричным рисунком протектора. Завершающие штрихи в спортивном стиле – обновленный задний бампер RS со встроенным диффузором и двухпоточная выхлопная система RS с функцией управления заслонками и хромированными овальными насадками труб.

Для нового Audi RS 3доступно восемь цветов окраски кузова, а также предлагаются два эксклюзивных цвета лакокрасочного покрытия RS: зеленый (Kyalami Green) и серый (Kemora Gray). Стандартные элементы наружной отделки RS матового черного цвета эффектно контрастируют с цветом кузова. Чтобы расставить дополнительные акценты, можно сделать их глянцевого черного цвета или с покрытием Aluminium.

Что касается интерьера, новые модели стандартно оснащаются цифровой приборной панелью Audi virtual cockpit plus с 12,3-дюймовым дисплеем. На него выводятся обороты двигателя, мощность, крутящий момент, а также информация об индикации перегрузок, время прохождения круга, разгон 0-100 км/ч, 0-200 км/ч и другая необходимая водителю информация. Опционально данные могут отображаться в новом дизайне RS Runway.

Характерный для RS мигающий индикатор оптимального момента переключения передач в ручном режиме изменяет цвет в зависимости от частоты вращения двигателя с зеленого на желтый и затем на красный аналогично тому, как это делается в автоспорте. 10,1-дюймовый сенсорный дисплей включает в себя экран RS Monitor, на который выводятся температура охлаждающей жидкости, масла в двигателе и коробке передач, а также давление в шинах. Впервые для Audi RS 3 в дополнение к индикатору оптимальных моментов переключения передач предлагается проекционный дисплей для вывода важной информации на ветровое стекло в зоне прямой видимости водителя.

Ощущение настоящего гоночного автомобиля усиливают передняя панель со вставками из карбона и спортивные сиденья RS с фирменным тиснением и строчкой антрацитового цвета. Обивка сидений опционально может быть выполнена из высококачественной кожи Feinnappa с прострочкой в форме сот черного, красного или, впервые, зелёного цвета. Также для заказа доступны дизайн-пакеты RS красного и зеленого цветов. В них входят специальные коврики с контрастной строчкой и вышивкой RS, а также ремни безопасности с цветными кромками. Дизайн-пакет RS plus включает в себя красные или зеленые элементы отделки сидений и цветные акценты на дефлекторах.

Audi RS 3 стандартно оснащается многофункциональным кожаным рулевым колесом RS Sport с тремя спицами и скошенным нижним сегментом. При выборе дизайн-пакета RS, помимо эмблемы RS, добавляется метка в положении «12 часов» для более быстрого восприятия положения рулевого колеса во время динамичного вождения. Рулевое колесо оснащается кнопкой RS Mode на правой спице рулевого колеса. С помощью этой кнопки можно выбирать профили движения автомобиля, такие как RS Performance, RS Individual или последний использованный режим. В обоих профилях движения RS Monitor панели приборов и проекционный дисплей приобретают еще более спортивный вид с мигающим индикатором оптимальных моментов переключения передач. Также водителю доступен еще один особый профиль движения, использование которого предполагается исключительно на треке – RS Torque Rear. Это наиболее экстремальный режим, в котором дифференциал активно распределяет крутящий момент между колесами задней оси.

Оснащенные пятицилиндровым двигателемь 2.5 TFSI мощностью 400 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, новые Audi RS 3 Sedan и Audi RS 3 Sportback разгоняются с нуля до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, опционально она может достигать 290 км/ч.

Подвеска RS Sport в стандартной комплектации оснащена передовыми амортизаторами и системой клапанов специально для Audi RS 3. Адаптивная подвеска с системой Audi drive select доступна в качестве опции. В стандартной комплектации Audi RS 3 предлагается с новыми, более крупными, тормозными механизмами с 6-поршневыми суппортами красного или черного цвета и стальными дисками. Опционально предлагается керамическая тормозная система с суппортами серого, красного или синего цвета.

По данным агентства «АВТОСТАТ», несколько моделей Audi вошли в число лауреатов премии «Residual value – 2022» (сохранность остаточной стоимости). Подробнее об этом – здесь.

Фото: Audi